Росія почала «відбивати агресію Грузії» за рік до її початку

Про це повідомив журналістам у середу президент Росії Володимир Путін.

"План був, і, по-моєму, це не секрет. Саме в рамках цього плану російська сторона і діяла", - заявив глава РФ, пише РІА "Новости".

За його словами, план був підготовлений Генеральним штабом в кінці 2006 - на початку 2007 року.

"Він був мною затверджений, погоджений", - сказав Путін, який на той час також обіймав посаду президента Росії.

В рамках цього плану проводилась підготовка південноосетинських ополченців, додав глава держави.

"Правда, наші військові фахівці, скажу відверто, вважали, що це більш-менш марна справа, маючи на увазі, що протистояти регулярній армії будь-якої держави, навіть невеликої держави, такої, як Грузія, неможливо. Але тим не менше, виявилося, що ці люди були більш ніж затребувані, вони мужньо захищали свою батьківщину, і три доби, поки підійшла російська армія", - сказав Путін.

Говорячи про дії російських військових, він повідомив, що в рамках плану Генштабу була мобілізована техніка і проведені інші заходи.

"Тут секрету немає, ми про це вже говорили", - сказав він.