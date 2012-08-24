ЗМІ: Брейвіку дали 21 рік тюрми

Як повідомляє Російська служба ВВС, п'ять суддів ухвалили, що обвинувачений осудний.

При цьому, А.Брейвік визнає факт вбивств, але заперечує, що скоїв злочин. Він стверджує, що намагався запобігти мусульманському вторгненню до Європи.

Суд над А.Брейвіком тривав 10 тижнів.

А.Брейвік утримується у в'язниці Іла, де він провів уже більше року з моменту затримання. Тут буде створено спеціальні умови для утримання небезпечного злочинця. Після закінчення терміну ув'язнення суд може його продовжити, якщо визнає, що А.Брейвік являє небезпеку для суспільства.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2011 року А.Брейвік влаштував вибух у центрі Осло й відкрив вогонь по студентах на острові Утойя, внаслідок чого загинули 77 людей.