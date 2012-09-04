Невідомий вчинив стрілянину в центрі Гельсінкі
00:01, 04 вересня 2012Світ
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Невідомий чоловік влаштував стрілянину в центрі фінської столиці Гельсінкі.
Його жертвою стала одна людина. Інцидент стався неподалік вокзалу, викликавши паніку серед тамтешніх мешканців, передає Associated Press з посиланням на місцеві ЗМІ.
Поліцейським вже вдалося затримати молодика, якого підозрюють у скоєнні злочину. Про це повідомив офіційний представник столичної поліції. Інших деталей щодо особи затриманого і мотивів його дій він не назвав, пославшись на таємницю слідства.
За неофіційною інформацією, яку в редакцію місцевої газети Helsingin Sanomat передав очевидець злочину, убитий батько затриманого, а мотив злочину - особиста неприязнь між родичами, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.
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