Болгарія відклала вступ до єврозони

Про це, як повідомляє The Wall Street Journal, заявив міністр фінансів країни Симеон Дянков.

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За словами Дянкова, зараз він не бачить ніякої вигоди від вступу в єврозону, а бачить "одні витрати". Міністр зазначив, що правила гри в єврозоні постійно змінюються, і приєднання до неї Болгарії буде "дуже ризикованим". "Наш народ хоче знати, чи не доведеться нам рятувати когось від дефолту", - цитує Лента.ру.

Раніше 31 серпня свої умови входження в єврозону назвала Польща. Як заявив глава МЗС цієї країни Радослав Сікорські, Варшава приєднається до євро тільки після того, як на континенті будуть розв'язані боргові проблеми.