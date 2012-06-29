Країни єврозони прагнуть створити повноцінний монетарний союз

Про цезаявилинапрес-конференції післяпереговорівголоваЄвропейської РадиХерманванРомпейіголоваЄврокомісіїЖозеМануельБаррозу,повідомляєРадіоСвобода.



Прийняторішення про те, що коштиЄвропейськогофонду фінансовоїстабільностіможутьбутивикористанібезпосередньодляпідвищеннякапіталізаціїбанків, які потерпаютьвід кризи.НацьомунаполягалаІспанія,банківськасистемаякоїнаразі підзагрозою.



Буденадана йдопомогаІталії- зниженнямпроцентнихставокзаїїоблігаціями.



У зв'язкуз цимМадридіРимпогодилисяпідтриматисхваленийраніше іншимикраїнамиЄСпакетзаходів, що мають забезпечитиекономічне зростання, обсягомприблизнов 120мільярдів євро.



ЯкповідомивБаррозу, країниєврозонидомовилисятакож розпочатироботупоствореннюповноцінногомонетарногосоюзу ізміцненнюполітичної єдностіЄС.



СьогодніобговоренняантикризовихзаходівпродовжитьсянасамітіЄС за участюлідеріввсіх 27країн, що входятьдо Євросоюзу.