Країни єврозони прагнуть створити повноцінний монетарний союз
Лідери країн єврозони на нічних переговорах у Брюсселі домовилися про подальше зміцнення валютного союзу і невідкладні заходи, покликані допомогти Іспанії та Італії боротися з борговою кризою.
Про цезаявилинапрес-конференції післяпереговорівголоваЄвропейської РадиХерманванРомпейіголоваЄврокомісіїЖозеМануельБаррозу,повідомляєРадіоСвобода.
Прийняторішення про те, що коштиЄвропейськогофонду фінансовоїстабільностіможутьбутивикористанібезпосередньодляпідвищеннякапіталізаціїбанків, які потерпаютьвід кризи.НацьомунаполягалаІспанія,банківськасистемаякоїнаразі підзагрозою.
Буденадана йдопомогаІталії- зниженнямпроцентнихставокзаїїоблігаціями.
У зв'язкуз цимМадридіРимпогодилисяпідтриматисхваленийраніше іншимикраїнамиЄСпакетзаходів, що мають забезпечитиекономічне зростання, обсягомприблизнов 120мільярдів євро.
ЯкповідомивБаррозу, країниєврозонидомовилисятакож розпочатироботупоствореннюповноцінногомонетарногосоюзу ізміцненнюполітичної єдностіЄС.
СьогодніобговоренняантикризовихзаходівпродовжитьсянасамітіЄС за участюлідеріввсіх 27країн, що входятьдо Євросоюзу.