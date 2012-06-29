Країни єврозони прагнуть створити повноцінний монетарний союз

09:05, 29 червня 2012
Світ
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Лідери країн єврозони на нічних переговорах у Брюсселі домовилися про подальше зміцнення валютного союзу і невідкладні заходи, покликані допомогти Іспанії та Італії боротися з борговою кризою.

Про цезаявилинапрес-конференції післяпереговорівголоваЄвропейської РадиХерманванРомпейіголоваЄврокомісіїЖозеМануельБаррозу,повідомляєРадіоСвобода.

Прийняторішення про те, що коштиЄвропейськогофонду фінансовоїстабільностіможутьбутивикористанібезпосередньодляпідвищеннякапіталізаціїбанків, які потерпаютьвід кризи.НацьомунаполягалаІспанія,банківськасистемаякоїнаразі підзагрозою.

Буденадана йдопомогаІталії- зниженнямпроцентнихставокзаїїоблігаціями.

У зв'язкуз цимМадридіРимпогодилисяпідтриматисхваленийраніше іншимикраїнамиЄСпакетзаходів, що мають забезпечитиекономічне зростання, обсягомприблизнов 120мільярдів євро.

ЯкповідомивБаррозу, країниєврозонидомовилисятакож розпочатироботупоствореннюповноцінногомонетарногосоюзу ізміцненнюполітичної єдностіЄС.

СьогодніобговоренняантикризовихзаходівпродовжитьсянасамітіЄС за участюлідеріввсіх 27країн, що входятьдо Євросоюзу.

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