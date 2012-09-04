МЗС висловлює жаль з приводу конфлікту між Вірменією та Угорщиною

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

«Впевнені, що норми та принципи міжнародного права мають стати основою для виходу із цієї складної ситуації», - сказав О.Волошин.

За його словами, Україна - майбутня головуюча держава в ОБСЄ - налаштована сприяти розвитку конструктивних відносин між усіма країнами - членами організації.

Він також зазначив, що Україна також вживатиме всіх необхідних заходів з метою активізації переговорного процесу з врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту, в тому числі за сприяння Мінської групи ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2012 р. Вірменія заявила, що призупиняє дипломатичні відносини з Угорщиною.

Відносини Вірменії та Угорщини різко загострилися через рішення Будапешта екстрадувати в Азербайджан Раміля Сафарова, що відбував довічне ув'язнення за вбивство в 2004 році вірменського офіцера.

19 лютого 2004 лейтенант вірменської армії Гурген Маргарян, відряджений в Будапешт на курси англійської мови в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру", був під час сну зарубаний сокирою азербайджанським офіцером Рамілем Сафаровим - слухачем тих же курсів. 13 квітня 2006 суд першої інстанції Будапешта засудив Р.Сафарова до довічного ув'язнення без права на помилування протягом 30 років. У лютому 2007 року Апеляційний суд залишив вирок незмінним. Однак, 31 серпня Р.Сафаров повернувся в Азербайджан і був помилуваний президентом Ільхамом Алієвим.

Президент Вірменії Серж Саргсян у зв'язку з цим звинуватив владу Угорщини в змові з Баку.