14 вересня повз Землю пролетить півкілометровий астероїд

Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на сайт італійської обсерваторії Реманцакко.

Астероїд 2012 QG42 було вперше виявлено учасниками американського проекту "Каталіна", головне завдання якого полягає в пошуку малих тіл Сонячної системи - астероїдів і комет. За оцінками вчених, розмір цього тіла становить від 200 до 500 м.

14 вересня о 5.12 за Гринвічем цей астероїд пролетить на відстані 0,019 астрономічної одиниці (2,84 мільйона кілометрів або близько 7,4 середніх відстаней від Землі до Місяця).

Таким чином, астероїд 2012 QG42 потрапляє в число потенційно небезпечних - до цього класу включаються всі тіла розміром завбільшки 100 м, які наближаються до Землі на дистанцію менш як 0,05 астрономічної одиниці.

Вчені розраховують провести радарні спостереження цього астероїда за допомогою радіотелескопу Аресібо і Голдстоун.

В майбутньому цей астероїд пролітатиме ще ближче до Землі. Так, 15 вересня 2039 року він пролетить на відстані 0,014 астрономічної одиниці (5,6 дистанції до Місяця).