Путін стане «вожаком» журавлиного ключа

Володимир Путін спробує себе в якості ватажка для зграї журавлів. По дорозі на саміт АТЕС президент планує заїхати на півострів Ямал і взяти участь у програмі з порятунку рідкісних птахів - стерхів, пише Коммерсант.

В рамках проекту "Політ надії" Путін на дельтаплані супроводить журавлиний клин на зимівлю. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков повідомив, що Путін вже давно готується до цього польоту.

"Дійсно, це планується. Цей захід відбудеться найближчим часом. Загалом планується така міні-експедиція. Сама експедиція вже не перший рік ведеться в рамках зусиль, здійснюваних з порятунку популяції стерхів. Поведінку птахів навряд чи можна запланувати", - сказав він .

Володимиру Путіну необхідно буде одягнути спеціальний костюм, повідомила завідувачка розплідником рідкісних видів журавлів Окського заповідника Тетяна Кашенцева. Імітувати звуки буде спеціальна техніка, тож президенту РФ особливих тренувань не потрібно.

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