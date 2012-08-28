У Путіна 20 палаців, 43 літаки і 15 вертольотів (доповідь)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на прес-конференції в Москві Б.Нємцов повідомив, що доповідь розповідає про кожен з 20 палаців, вілл, резиденцій В.Путіна.

«Для порівняння: у Президента США - дві резиденції, стільки ж у глави Німеччини, у глави Італії - три. Зазначимо, що дев’ять палаців з'явилися під час правління Путіна. Таким чином, і так непристойно велика кількість резиденцій при Путіні практично подвоїлася», - йдеться в доповіді.

Б.Нємцов заявив, що Президент України Віктор Янукович «пристойно виглядає» порівняно з В.Путіним.

У доповіді також повідомляється, що в парк повітряних суден спеціального льотного загону «Росія», що обслуговує Президента РФ, входять 43 літаки і 15 вертольотів. Причому на літаку Іл-96-300пУ, який є бортом №1, «тільки унітаз обійшовся майже в 75 тисяч доларів».

У розділі «Яхти» повідомляється, що в розпорядженні Президента В.Путіна є міні-флотилія загальною вартістю близько 100 млн доларів. «Утримання чотирьох розкішних суден обходиться в сотні мільйонів рублів щороку», - сказано в документі.

Крім того, наголошується, що в парку управління Адміністрації Президента РФ 700 автомобілів, зокрема ті, якими користується глава держави і його супровід.

Також автори доповіді вказують, що «В.Путін має колекцію годинників загальною вартістю 22 млн рублів, що становить шість його річних зарплат».

«У В.Путіна є один з найдорожчих у світі годинників - A.Lange & Sohne Tourbograph. Вартість цього годинника приведена на спеціалізованих сайтах: у журналі «Мій годинник» (№1, 2006 р., с. 24) вказано, що в Росії годинник пропонуватиметься за 390 тисяч євро», - сказано в документі.

«Колекція з 6 годинників є його приватною власністю. Питання, як людина могла придбати цю колекцію, продекларувавши дохід у 3,6 млн рублів, не банальне. Ми вважаємо, що або йому його подарували, цей годинник за 500 тисяч доларів, і він його ніде не декларував. Тоді це хабар. Або його доходи не відповідають тому, що він задекларував. Тоді це корупція», - заявив Б.Нємцов.

Як повідомив Б.Нємцов, доповідь буде представлена в більш ніж 50 містах Росії, причому «отруєних путінською пропагандою, путінським телебаченням».

За його словами, жодна друкарня не погодилася опублікувати цю доповідь, тому вона виготовлена кустарним, самвидавничим способом тиражем 5 тисяч примірників, і велика увага буде приділена поширенню доповіді через Інтернет.

Документ оформлений з великою кількістю фотоілюстрацій, узятих з відкритих джерел, додав Б.Нємцов.

Він заявив, що «така розкіш керівника бідної країни неприпустима».

«Путін уже давно плутає свою власність і державну. Для нього все це - його. Тут йдеться про розкіш і беззаконня, в яких цей громадянин купається і, власне, через що він не хоче залишати Кремль», - заявив Б.Нємцов.

За його словами, за допомогою доповіді в Росії «зросте кількість людей, які вважають, що в керівництві країни знаходяться шахраї і злодії».

Як повідомляв УНІАН, згідно з обнародуваної декларації про доходи, В.Путін у 2011 році заробив 3,662 млн рублів (близько 125 тис. доларів), а тодішній президент РФ Дмитро Медведєв заробив у 2011 році понад 3,371 млн рублів (близько 115 тис. доларів)