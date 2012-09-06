У Грузії вважають реальною небезпеку з боку Росії (опитування)

Такі дані були отримані в ході соціологічного дослідження, проведеного в Грузії Національно-демократичним інститутом США (NDI). При цьому 30% опитаних вважають, що небезпека існує, але вона перебільшена; 9% вважають, що ніякої небезпеки для Грузії Росія не представляє. Решта респондентів не змогли відповісти на запитання.

На цю тему: Українські найманці в Грузії - це реальність

NDI з'ясував також, чи подобається населенню Грузії нинішній стан відносин країни з Росією. 89% заявили, що їм не подобаються грузино-російські відносини, а 5% ними задоволені, зазначає РосБізнесКонсалтинг. Решта респондентів не змогли відповісти на запитання.

В опитуванні на всій території Грузії взяли участь 2 тис. 38 осіб.