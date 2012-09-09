Число жертв терактів в Іраку сягнуло понад 60 осіб

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Рейтер», раніше йшлося про 34 жертви.

За даними «Рейтер», один із останніх терактів стався біля мечеті в місті Ель-Амара на південному сході Іраку. Внаслідок вибуху двох замінованих автомобілів загинули щонайменше 16 осіб.

Раніше повідомлялося про великі теракти в містах Кіркук на півночі країни й у селі Ед-Дуджейль. У Кіркуку жертвами стали щонайменше 11 рекрутів, які збиралися записатися в ряди іракської армії. У Ед-Дуджейль бойовики напали на військову базу, загинули 11 військовослужбовців.

Крім того, внаслідок вибуху двох замінованих автомобілів біля французького консульства в місті Насирія загинула одна людина й ще четверо були поранені.

Теракти відбулися також у містах Самарра, Басра і Туз-Хурмату.

Зростання напруженості в Іраку пов'язане з протистоянням двох найбільших ісламських громад - сунітів і шиїтів. Згідно з переписом 1997 року, 66% населення Іраку становлять мусульмани-шиїти, 34% - суніти. За часів правління Саддама Хусейна суніти займали головне становище в державних структурах Іраку. Проте після озброєного вторгнення США до Іраку в 2003 році, в результаті якого С.Хусейна було повалено, сунітів потіснили шиїти, зайнявши низку важливих державних посад, серед яких найбільш впливовим є пост прем'єр-міністра.