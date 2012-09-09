Адвокат Абрамовича, який виграв суд у Березовського, отримав рекордний гонорар

Про це пише The Sunday Times.

У судових документах зафіксовано, що за підготовку документів і роботу безпосередньо в залі суду Дж.Сампшн одержить 5,81 млн фунтів і ще майже 2 млн на покриття витрат. Гонорар адвоката приблизно удвічі перевищив попередню рекордну винагороду юристові, виплачену у Великій Британії. Також The Sunday Times порівнює цю суму з сумою річних зарплат 45 суддів Високого суду.

Майже 8 млн фунтів (12 млн доларів), що будуть виплачені Дж.Сампшну, у чотири рази перевищують гонорар його візаві - адвоката Б.Березовського Лоренса Рабіновича, який заробив на процесі 1,8 млн фунтів.

Оплачувати всі юридичні рахунки за підсумками процесу зобов'язана сторона, яка програла. Загальна сума витрат, за попередніми підрахунками, може перевищити 100 млн фунтів (160 млн доларів). За словами близьких до олігарха джерел, Б.Березовський був дуже неприємно подивований величезним гонораром Дж.Сампшна і має намір спробувати оскаржити його в суді.

Позов до Р.Абрамовича Б.Березовський подав в 2007 році. Слухання проходили з жовтня 2011 по січень 2012 року. Б.Березовський намагався довести, що Р.Абрамович на початку 2000-х років змусив його продати акції компаній «Сибнефть» і «Русал» за заниженою ціною, що і завдало йому збитків у розмірі 5,5 млрд доларів, проте суд відмовився задовольнити його вимоги.

Раніше повідомлялося про те, що прибуток 100 найбільших британських адвокатських контор у Великобританії в 2011-2012 фінансовому році зріс на 8 відсотків і склав рекордні 5,4 млрд фунтів (8,6 млрд доларів). Цей приріст пов'язаний з кількома процесами, фігурантами яких є олігархи з колишнього СРСР. Крім Р.Абрамовича і Б.Березовського в британських судах стосунки з'ясовують найбільший акціонер «Русала» Олег Дерипаска і колишній «алюмінієвий король» Михайло Черной, а також Аркадій Гайдамак і Лев Леваєв, зазначає Lenta.ru.