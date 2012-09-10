Екс-прем'єр Угорщини розбив перед парламентом намет і оголосив голодування

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Сіньхуа», екс-прем'єр виступає проти ухвалення парламентом законопроекту про запровадження процедури попередньої реєстрації для всіх угорських виборців, що, на думку Ф.Дюрчаня, позбавить багато громадян можливості участі у виборах.

"Неприйнятно, щоб кожен, хто за два дні до виборів вирішить проголосувати, не матиме можливості це зробити і взяти участь у виборах", - заявив Ф.Дюрчань в інтерв'ю місцевому телебаченню. На його думку, такої можливості будуть позбавлені "сотні тисяч або навіть мільйони" виборців.

Супротивники законопроекту, запропонованого урядом Угорщини, вважають, що він спрямований на штучне зниження явки виборців на майбутніх 2014 року парламентських виборах, щоб збільшити шанси на перемогу правлячої партії "Фідес" на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Угорська влада заявляє про те, що новий закон про вибори удосконалить виборчу систему. За її словами, він покликаний зрівняти в правах з рештою громадян Угорщини представників національних меншин і виборців, що проживають за кордоном, для яких процедура реєстрації перед виборами зараз є обов'язковою.

За даними «Сіньхуа», екс-прем'єр Ф.Дюрчань, який очолює опозиційну Угорську соціалістичну партію, і три його однопартійці в ніч на понеділок розбили перед парламентом країни намети й оголосили тижневу голодовку, назвавши свою акцію "Сім днів за вільні вибори".

Ф.Дьюрчань сподівається, що до його протесту приєднаються й інші супротивники нового законопроекту, зазначає агентство.

З січня в Угорщині проходять масові демонстрації як на підтримку діючого уряду, так і проти його політики. Мітинги і ходи почалися після ряду реформ, ініційованих партією "Фідес", зокрема після зміни закону про ЗМІ і запровадження закону про незалежність угорського Центрального банку.

За інформацією агентства «Рейтер», популярність правлячої партії В.Орбана з моменту приходу до влади у 2010 році на сьогодні знизилася до 25%.

Наступні парламентські вибори в Угорщині повинні пройти навесні 2014 року.

Ф.Дюрчань обіймав пост голови уряду Угорщини з 2004 по 2009 рік.