Бортпровідники Lufthansa пообіцяли компанії 6 тижнів без страйку
10:26, 10 вересня 2012Світ
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Бортпровідники авіакомпанії Lufthansa відмовилися від проведення страйків протягом найближчих півтора місяців.
У Lufthansa повинні домовитися за 6 тижнів
Про це повідомив представник профспілки працівників найбільшого європейського перевізника Ніколей Баубліс.
За його словами, шість тижнів - це мінімальний термін, який можуть зайняти переговори з роботодавцем. Якщо сторони не прийдуть до угоди, то страйки можуть відновитися, проте поки цього в планах профспілки немає, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.
Переговори повинні розпочатися вже в середу, а до цього терміну сторонам належить вибрати посередника для врегулювання суперечки.
Домовитися про початок переговорів стало легше після того, як Lufthansa пішла на поступки страйкуючим і пообіцяла взяти частину тимчасових співробітників у штат на постійні трудові договори.
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