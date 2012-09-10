Бортпровідники Lufthansa пообіцяли компанії 6 тижнів без страйку

Про це повідомив представник профспілки працівників найбільшого європейського перевізника Ніколей Баубліс.

За його словами, шість тижнів - це мінімальний термін, який можуть зайняти переговори з роботодавцем. Якщо сторони не прийдуть до угоди, то страйки можуть відновитися, проте поки цього в планах профспілки немає, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

Переговори повинні розпочатися вже в середу, а до цього терміну сторонам належить вибрати посередника для врегулювання суперечки.

Домовитися про початок переговорів стало легше після того, як Lufthansa пішла на поступки страйкуючим і пообіцяла взяти частину тимчасових співробітників у штат на постійні трудові договори.