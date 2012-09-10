Повісився держміністр із фінансової системи Японії

У Японії сьогодні в себе вдома був знайдений мертвим державний міністр у справах фінансової системи і за сумісництвом міністр з реформи поштової служби Японії Тадахіро Мацусіта. Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на столичну поліцію, держміністр повісився.

Про причини, які спонукали його вчинити самогубство, поки що не повідомляється. Наразі ведеться розслідування. Відомо, що сьогодні вранці Тадахіро Мацусіта відмінив ряд офіційних зустрічей, на яких мав бути присутнім упродовж дня.

Т.Мацусіті було 73 роки. Він був членом Нової народної партії і обіймав відразу кілька міністерських посад. Він очолював міністерство з реформування системи соціального страхування та оподаткування, міністерство з дослідження космосу і державне міністерство науково-технічної політики.