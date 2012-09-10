У Європі не дуже переймаються коментарями Путіна щодо перевірок Газпрому

Єврокомісія не дуже стурбована коментарями Президента Росії Володимира Путіна щодо розслідування в Європі діяльності “Газпрому”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу речниця Єврокомісії Піа Аренкільде-Хансен.

“Не дуже. Ні. Ми робимо нашу роботу... з дотримання правил конкуренції в ЄС”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Єврокомісія повідомила про початок розслідування проти російського “Газпрому” за підозрою в порушенні антимонопольного законодавства ЄС. Єврокомісія, зокрема, розслідує можливість розподілу ринків “Газпромом” перешкоджання ним диверсифікації постачань газу, а також встановлення несправедливих цін для клієнтів.

9 вересня Президент Росії В.Путін висловив припущення, що перевірки діяльності “Газпрому” в Європі викликані проблемами в зоні євро та необхідністю допомагати економікам країн Східної Європи.