Автора фільму "Невинність ісламу" охороняє поліція

Про це 13 вересня повідомляє Agence France-Presse.

Будинок 55-річного Накули Бесслі Накули в передмісті Лос-Анджелеса оточила поліція, хоча, за словами журналістів, самого режисера нині немає вдома. Як повідомили представники поліції, автор фільму сам попросив їх про захист.

Раніше журналісти Associated Press заявили, що справжнім автором фільму є саме Накула Бесслі Накула, який переховувався під псевдонімом Сем Бейсіл. Чоловік назвав себе християнином-коптом і заявив, що створив фільм з метою підтримки коптського християнського співтовариства, якому, на його думку, загрожує іслам.

Фільм "Невинність ісламу" розповідає альтернативну історію пророка Мухаммеда, в якій священний для мусульман образ поданий образливо.

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У четвер заворушення біля американських посольств відбулися в кількох країнах. У столиці Ємену Сані поліція відкрила вогонь по натовпу, що намагався штурмувати будинок посольства. Четверо були вбиті, ще 34 отримали поранення.

У столиці Єгипту Каїрі понад двісті демонстрантів постраждали в зіткненнях з поліцією. Президент Мохаммед Мурсі засудив зміст фільму, проте закликав громадян країни утриматися від нападів на посольства західних держав.

Акції протесту пройшли також в Лівані, Іраку, Тунісі, Марокко, Судані та Бангладеш.

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Влада Лівії повідомила про затримання кількох осіб, причетних до нападу на американське посольство в Бенгазі, в результаті якого у вівторок загинув американський посол Крістофер Стівенс і ще троє дипломатів. У слідства є підозри, що напад було сплановано ісламськими екстремістами і не був спонтанною акцією.