У Москві порізали ножем відомого журналіста

У Москві скоєно замах на відомого радіожурналіста Сергія Асланяна.

Про це повідомляє радіостанція "Эхо Москвы", на якій працював потерпілий

За даними видання, інцидент стався напередодні ввечері. Джерела в правоохоронних органах повідомили російським ЗМІ, на які посилається радіостанція, що на С.Асланяна напали близько опівночі в під'їзді будинку, де він мешкає, на Чертановській вулиці. До цього хтось подзвонив журналісту і попросив його вийти на вулицю поговорити. Коли С.Асланян вийшов з квартири, в під'їзді на нього накинулися з ножами і завдали кілька дотичних поранень.

У повідомленні радіостанції "Эхо Москвы" зазначається, що журналіста після нападу терміново привезли до НДІ ім. Скліфосовського і зробили операцію. Зараз С.Асланян в реанімації.

За однією з версій, напад може бути пов'язаний з професійною діяльністю С.Асланяна.

"Известия" висувають припущення, що напад може бути пов'язаний з провокаційними висловами журналіста на релігійну тему.

14 травня в прямому ефірі передачі "Центральний комітет" на радіо "Маяк", в якій йшлося про вибір нового автомобіля, журналіст у зневажливій формі переказав біографію пророка Мухаммеда, зокрема вживши на його адресу відомий вираз з негативним забарвленням "из грязи в князи".

"Пророк Мухаммед, як відомо, не був релігійним діячем, а був бізнесменом і теж, одержавши дуже серйозне фінансування... вирішив, як би йому вгору б пролізти", - повідав Асланян. Журналіст вживши й інші провокаційні вирази відносно пророка. Він розповів, що той "переписав Біблію, як зміг", і "тепер усі знають, що Мухаммед - не дрібний торговець із ринку, а крупний політичний діяч".

На думку Асланяна, задумка Мухаммеда, пов'язана з ісламом, була чистим бізнес-проектом, який "виграв тому, що на старті у нього було шикарне фінансування". Крім того, експерт припустив, що у пророка були "якісь дуже серйозні сексуальні розлади, оскільки для залучення прихильників він говорив: "Чуєш, чотири баби тобі нормально буде?".

Такі вислови викликали обурену реакцію мусульманської громадськості, а в деяких проісламських ЗМІ з'явилися гнівні статті із цього приводу.