Ахметов став новим прем'єром Казахстану

Президент Нурсултан Назарбаєв, який і запропонував кандидатуру С.Ахметова, вже підписав указ про його призначення, передає Радіо «Свобода».

Сьогодні пішов у відставку за власним бажанням колишній прем’єр-міністр Карим Масимов. Президент відразу ж призначив його головою адміністрації.

Н.Назарбаєв розпорядився, щоб колишні міністри виконували свої обов’язки до формування нового кабінету.