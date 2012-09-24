Ахметов став новим прем'єром Казахстану
21:37, 24 вересня 2012Світ
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Парламент Казахстану одноголосно затвердив на посаду голови уряду колишнього першого віце-прем’єра країни Серіка Ахметова.
Серік Ахметов затверджений парламентом
Президент Нурсултан Назарбаєв, який і запропонував кандидатуру С.Ахметова, вже підписав указ про його призначення, передає Радіо «Свобода».
Сьогодні пішов у відставку за власним бажанням колишній прем’єр-міністр Карим Масимов. Президент відразу ж призначив його головою адміністрації.
Н.Назарбаєв розпорядився, щоб колишні міністри виконували свої обов’язки до формування нового кабінету.
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