Звіт щодо заміни тіл загиблих у Смоленській трагедії заслухає Сейм

Про це кореспонденту УНІАН у Варшаві повідомив представник прес-служби польського Сейму.

Співбесідник агентства відзначив, що надання інформації Міністерством юстиції заплановано на 16.00 (17.00 за київським часом).

Представник прес-служби не зміг однозначно відповісти, чи зможуть депутати ставити питання міністру після його звіту.

Голова парламентської фракції найбільшої польської опозиційної партії “Право і справедливість” (PIS) Маріуш Блащак заявив в ефірі TVN24, що чинна влада хоче якнайшвидше «зам'яти» скандал із заміною тіл жертв Смоленської трагедії.

На його думку, про це свідчить час надання звіту, а також рішення про те, що депутати не зможуть ставити питання.

«До чого це приведе? До того, щоб міністр швидко розповів, напевно, також у загальних рисах, як і генеральний прокурор, – і без можливості ставити питання закрити справу», - сказав він.

М.Блащак відзначив, що польська влада змушена погодиться на обговорення теми заміни тіл жертв Смоленської трагедії через великий резонанс, який викликала ця інформація.

На цю тему: Прокуратура Польщі виявила заміну тіл жертв Смоленської катастрофи

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня польська військова прокуратура підтвердила, що, принаймні, дві жінки, які загинули у Смоленській авіакатастрофі, були поховані не під своїми іменами.

Представники польської прокуратури заявили, що не проводили ідентифікації і розтину жертв трагедії, оскільки довіряли матеріалам, одержаним від російських слідчих.

За даними польських ЗМІ, заміна тіл могла відбудуться через їх помилкове позначення в Росії.

Довідка УНІАН. Політики партії «Право і справедливість», яка минулого року програла парламентські вибори правлячій у Польщі з 2007 року партії „Громадянська платформа», постійно критикують владу за, на їх думку, небажання з'ясувати „справжні причини» катастрофи польського урядового літака під російським Смоленськом.

Вони також звинувачують російську сторону в наданні неправдивої інформації на тему катастрофи.