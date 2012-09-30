У США помер спікер хорватського парламенту
19:23, 30 вересня 2012Світ
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Спікер парламенту Хорватії, член правлячої Соціал-демократичної партії Борис Шпрем помер, перебуваючи на лікуванні в одній з клінік Х'юстона (США), повідомили хорватські ЗМІ.
Шпрем страждав на захворювання кровоносної системи. Фото Вікіпедії
Шпрем, 1956 року народження, страждав множинною мієломою - захворюванням кровоносної системи, передає РІА Новини. Незважаючи на інтенсивну терапію, яку політик проходив в MD Anderson Cancer center, захворювання продовжувало прогресувати. Його стан вчора різко погіршився, і сьогодні він помер.
Як повідомила адміністрація спікера, в найближчі дні тіло Шпрема буде доставлено в Хорватію.
Борис Шпрем народився 14 квітня 1956 року. Здобув юридичну освіту в Загребі. У грудні минулого року Шпрем був одноголосно обраний новим спікером парламенту Хорватії після того як лівоцентристська коаліція отримала перемогу на чергових виборах. До останнього призначення він очолював міські збори Загреба.
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