У США помер спікер хорватського парламенту

Шпрем, 1956 року народження, страждав множинною мієломою - захворюванням кровоносної системи, передає РІА Новини. Незважаючи на інтенсивну терапію, яку політик проходив в MD Anderson Cancer center, захворювання продовжувало прогресувати. Його стан вчора різко погіршився, і сьогодні він помер.

Як повідомила адміністрація спікера, в найближчі дні тіло Шпрема буде доставлено в Хорватію.

Борис Шпрем народився 14 квітня 1956 року. Здобув юридичну освіту в Загребі. У грудні минулого року Шпрем був одноголосно обраний новим спікером парламенту Хорватії після того як лівоцентристська коаліція отримала перемогу на чергових виборах. До останнього призначення він очолював міські збори Загреба.