На рекапіталізацію іспанських банків потрібно менше 60 млрд євро

Про це заявив глава Єврогрупи Жан-Клод Юнкер.

"Я заспокоєний тим, що загальний обсяг дефіциту капіталу іспанського банківського сектора становить трохи менше 60 мільярдів євро. Фінальна державна допомога банкам Іспанії буде менша за передбачувану нестачу капіталу", - йдеться в заяві політика, яку цитує РІА "Новости".

Банкам Іспанії буде потрібно приблизно 60 мільярдів євро на збільшення капіталізації, згідно з підсумками стрес-тестів фінансових організацій, проведених аудиторською компанією Oliver Wyman.

Єврокомісія повідомила, що фінальний обсяг допомоги Євросоюзу проблемним банкам Іспанії буде встановлений найближчими місяцями.

Всього в стрес-тестах брали участь 14 найбільших банківських груп, сукупний обсяг активів яких становить 90% від активів в іспанській банківській системі.

Влада ЄС сподіватися, що рекапіталізація першої групи банків завершитися в листопаді.