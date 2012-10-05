У Підмосков’ї відкрився Український молодіжний форум Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, участь у заході, що триватиме до 7 жовтня, беруть понад 40 делегатів з різних регіонів Росії.

«Приємно відзначити, що українська молодь Росії, яка представляє одну з найбільших українських громад світу, наполегливо йде вперед з метою створення ефективної системи взаємодії між українськими молодіжними організаціями, що є невід’ємною частиною консолідуючих процесів українського громадського руху Росії в цілому», - йдеться у привітальному листі Надзвичайного і Повноважного Посла в України в Росії Володимира Єльченко, який зачитав на форумі радник-посланник Посольства України в РФ Володимир Іванов.

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В.Єльченко висловив сповідання, що молодь і надалі збільшуватиме свій потенціал, стане активним і надійним партнером у зміцненні відносин добросусідства та взаєморозуміння між Україною та Росією.

У своє чергу член оргкомітету УМФР Олександр Двоєконко (м.Саратов) у своєму виступі зазначив, що за півтора роки діяльності УМФР виправдав своє існування. Зокрема, за його сприяння допомоги молоді люди взяли участь у заходах в Росії та за кордоном: Польщі, Франції, Португалії, Німеччині. Крім того, 4 жовтня Міністерство юстиції Росії зареєструвало українську молодіжну організацію - «Український молодіжний клуб ВАТРА» (м.Саратов).

За словами О.Двоєконка, підтвердженням зростання авторитету УМФР є той факт, що на нинішньому, другому зібранні значно ширше представлені регіони Росії. Так, цього року до м.Пушкіно приїхали активісти та члени молодіжних організацій з Воронежа, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгороду, Петрозаводська, Калуги, Гусь-Хрустального, Омська, Саратова, Якутії, а також з самої Москви.

В урочистому відкритті форуму також взяли участь українські дипломати, представники Національного культурного центру України в Москві, Регіональної громадської організації «Українці Москви», Української Всесвітньої Координаційної Ради та Молодого Народного Руху.

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Як повідомляв УНІАН, вперше партнером Українського молодіжного Форуму Росії стало Міністерство закордонних справ України, яке частково профінансувало захід.

УМФР – це неформальна спільнота українських молодіжних організацій та окремих активістів, яка виконує роль координуючого органу розвитку українського молодіжного руху на території Російської Федерації.

Метою заходу є згуртування української молоді Росії та розвиток українського молодіжного діаспорного руху в РФ. Це відбуватиметься шляхом налагодження співпраці та координації поміж українськими молодіжними осередками та окремими активістами в Росії, а також завядки налагодженню співпраці представників української молоді Росії та світових українських молодіжних організацій.