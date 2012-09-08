Молодь діаспори занепокоєна ситуацією в Україні

Про це УНІАН повідомив голова Конференції українських молодіжних організацій Світового конгресу українців Мирослав Гочак.

"Лідери молодіжних організацій діаспори з 20-ти країн світу, у тому числі з Канади, Росії, США, Польщі, Словаччини, Сербії, Румунії, Чехії, Болгарії, країн Балтії, на своєму форуму у Львові ухвалили резолюцію, яку ми найближчим часом направимо Президенту, Кабінету міністрів, Верховній Раді та Міністерству закордонних справ України для реагування", - сказав М.Гочак.

За його словами, у резолюції наголошується, що з боку Української держави не було зроблено жодного кроку для підтримки та розвитку відносин з українською молоддю діаспори, а зокрема не розроблено комплексну програму по роботі з молоддю діаспори, не створено окремого органу центральної влади по роботі з закордонними українцями, а також не створено відповідного державного фонду для фінансування програм.

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М.Гочак зазначив, що молодь діаспори ініціює створення та затвердження на державному рівні комплексної програми "Молодь діаспори", яка б сприяла розвитку молоді закордонного українства.

"Форум української молоді діаспори був змушений констатувати, що стан демократії та дотримання прав людини в Україні продовжує погіршуватися. Україна все більше набирає обрисів авторитарної держави. Українською владою розгорнуто політичні репресії, лідери опозиції стали політичними в’язнями. Ми повністю солідаризуємося з позицією авторитетних міжнародних інституцій щодо неприпустимості політично вмотивованого та незаконного засудження лідерів опозиції", - наголосив молодіжний лідер.

За його словами, учасники форуму одностайно підтримали вимогу про звільнення Юлії Тимошенко та Юрія Луценка та їх повноцінну участь у політичному житті країни та виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року.

"Ми переконані в тому, що проведення чесних та прозорих виборів – єдиний шлях до збереження демократії в Україні. Молодь діаспори глибоко занепокоєна інформацією від авторитетних міжнародних спостережних місій за виборами в Україні про створення нерівних умов для учасників виборчого процесу, численні факти порушень виборчого законодавства, застосування адміністративного ресурсу, тиску на опозицію та підкуп виборців", - заявив М.Гочак.

За його словами, лідери молодіжних організацій діаспори підтримали ініціативу щодо формування міжнародної спостережної місії "Молодь діаспори за чесні вибори в Україні" для спостереження за виборами.

М.Гочак додав, що молодіжні організації діаспори також занепокоєні ситуацією, що склалася із мовним питанням в Україні. "Ми вважаємо закон "Про засади державної мовної політики" ганебним продовженням імперської політики русифікації, загрозою існуванню української мови та розколу України. Вимагаємо від депутатів Верховної Ради України та Конституційного суду України скасувати даний закон, як антиконституційний", - наголосив він.

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За його словами, Форум лідерів молодіжних організацій діаспори обурений процесами, що відбуваються з українською громадою в Росії, зокрема, закриттям всеросійських українських організацій, тиском на активних діячів діаспори та перешкоджанням діяльності українських культурних установ.

М.Гочак також додав, що молодь діаспори занепокоєна згортанням процесів європейської інтеграції та погіршенням іміджу України у світі.

"Ми вимагаємо від української влади усунути наявні перешкоди та створити сприятливі умови для навчання української молоді діаспори у вищих навчальних закладах України, при цьому скасувати обмеження для закордонних українців на вступ до ВНЗ. Ми також звертаємося до молодіжних громадських організацій в Україні з ініціативою щодо налагодження контактів, залучення української молоді діаспори до освітніх, виховних, культурних та наукових програм і проектів в Україні та розробки спільних проектів з молодіжними організаціями діаспори", - наголосив М.Гочак.