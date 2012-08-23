Росія припасла «подарунок» Україні до Дня незалежності

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив голова ОУР Тарас Дудко.

«Нам залишилася тільки президія Верховного Суду Росії. Коли ми отримаємо рішення у письмовій формі - буде подана нова скарга», - сказав Т.Дудко.

При цьому він зауважив, що теоретично президія суду може відмінити таке рішення, але це буває дуже рідко.

«Ми працюємо за ідею, тому ми хочемо пройти всі інстанції. Бо нам можуть сказати, що ми кудись не подавали чи не писали», - наголосив він.

Т.Дудко наголосив, що дуже символічно, що сьогоднішнє рішення ухвалене напередодні Дня Незалежності України.

«Це стратегія, яка має знищити такі об’єднання, які консолідували національні сили, підтримували національну культуру не на шароварному рівні», - сказав Т.Дудко.

Довідка УНІАН. 18 травня Верховний Суд Росії ухвалив рішення про ліквідацію Об`єднання українців Росії і виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Після цього МЗС України розповсюдило заяву, в якій було вказано, що рішення Верховного Суду РФ свідчить про упереджене ставлення в Росії до діяльності української діаспори.

24 червня ОУР подала апеляційну скаргу в Апеляційну колегію Верховного Суду РФ на рішення цього Верховного суду про ліквідацію організації.

«Відповідач вважає рішення Верховного Суду про ліквідацію ОУР незаконним і необґрунтованим», - йдеться в скарзі, де на 10 сторінках наводяться аргументи на користь відміни такого рішення.

9 квітня Міністерство юстиції Росії зареєструвало нову Федеральну національно-культурну автономію «Українці Росії», на засновницький з`їзд якої не пустили українських журналістів, а українська діаспора заявляла, що нова організація створюється без її відома.

26 травня 2012 року в Москві представники української діаспори ухвалили рішення про створення Українського конгресу Росії (УКР) - всеросійської організації української громади в РФ.