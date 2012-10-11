Автор "Невинності мусульман" заперечив у суді всі звинувачення

Продюсер постав у суді під своїм справжнім ім'ям: Марк Бесслі Юсуф. Він відкинув всі вісім пунктів звинувачення, включаючи, крім пункту про порушення умов дострокового звільнення, також звинувачення в наданні суду хибних даних про свою участь у створенні фільму.

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Чоловіка залишили під вартою до розгляду справи по суті.

Марк Бесслі Юсуф, нагадує Лента.ру, був арештований в Лос-Анджелесі 27 вересня за звинуваченням у порушенні умов дострокового звільнення. Раніше, в 2011 році, він був засуджений до 21 місяця в'язниці за банківське шахрайство, проте в червні 2012 року його звільнили достроково. Як умову дострокового звільнення йому заборонили користуватися інтернетом і використовувати псевдоніми без особливого дозволу поліції.

Заборону на використання псевдонімів обвинувачений порушив: виступивши спочатку під ім'ям ізраїльтянина Сема Бейсила, продюсер пізніше виявився єгиптянином з ім'ям Накула Бесслі Накула, яке, як з'ясувалося тепер, також виявилося вигаданим.

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Фрагменти фільму "Невинність мусульман", що з'явилися в інтернеті наприкінці серпня, викликали хвилю протестів в мусульманських країнах Північної Африки та Близького Сходу. У Лівії при нападі протестуючих на консульство США 11 вересня був убитий посол США і ще три співробітника дипмісії.