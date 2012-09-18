Знімальна група "Невинності мусульман" заявила, що їх використали втемну
Знімальна група скандального фільму "Невинність мусульман" заявила, що продюсери використали їх, не повідомивши про свої справжні наміри.
Як зазначає Associated Press, англійську звукову доріжку було накладено вже після закінчення роботи над фільмом, і вона не збігається із сценарієм. При цьому, коли в фільмі чути ім'я пророка Мухаммеда, акторів або не видно в кадрі, або їх артикуляція не відповідає звукові.
Як повідомлялося раніше, режисером фільму задекларований Сем Бейсіль, проте особа, яка ховається під цим псевдонімом, досі невідома.
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55-річний Накула Басілі Накула, якого журналісти вважають автором фільму, заявив поліції, що не бажає повертатися в свій будинок у Каліфорнії. Після допиту в поліції папарацці змогли зазняти момент, як Накулу супроводжують поліцейські, однак чоловік майже повністю сховав обличчя.
Будинок Накули вже кілька днів беруть в облогу журналісти, повідомляє РІА "Новости". Його рідні в ніч на понеділок залишили свій будинок у Каліфорнії.
Накула не заперечує, що надавав організаційну підтримку творцям фільму, але стверджує при цьому, що не виступав як режисер, хоча особисто з ним знайомий.