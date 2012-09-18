Знімальна група "Невинності мусульман" заявила, що їх використали втемну

Як зазначає Associated Press, англійську звукову доріжку було накладено вже після закінчення роботи над фільмом, і вона не збігається із сценарієм. При цьому, коли в фільмі чути ім'я пророка Мухаммеда, акторів або не видно в кадрі, або їх артикуляція не відповідає звукові.

Як повідомлялося раніше, режисером фільму задекларований Сем Бейсіль, проте особа, яка ховається під цим псевдонімом, досі невідома.

На цю тему: Автора фільму "Невинність ісламу" охороняє поліція

55-річний Накула Басілі Накула, якого журналісти вважають автором фільму, заявив поліції, що не бажає повертатися в свій будинок у Каліфорнії. Після допиту в поліції папарацці змогли зазняти момент, як Накулу супроводжують поліцейські, однак чоловік майже повністю сховав обличчя.

Будинок Накули вже кілька днів беруть в облогу журналісти, повідомляє РІА "Новости". Його рідні в ніч на понеділок залишили свій будинок у Каліфорнії.

Накула не заперечує, що надавав організаційну підтримку творцям фільму, але стверджує при цьому, що не виступав як режисер, хоча особисто з ним знайомий.