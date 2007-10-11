Саакашвілі: Грузія - немовби Фінляндія, а Осетія - немовби Аландські острови

Становище Південної Осетії невдовзі зміниться, заявив президент Грузії Михайло Саакашвілі.

"Сподіваюся, що так зване статус-кво, яке створене на даний момент в зоні конфлікту в Цхінвальському регіоні, довго не затримається, і ОБСЄ має бути активнішою в справі врегулювання цього конфлікту", - заявив Саакашвілі на спільній з президентом Фінляндії Тар’єю Халонен прес-конференції в Гельсінкі.

За його словами, хоча, згідно з нинішніми домовленостями, головним посередником у справі врегулювання конфлікту і в переговорному процесі є Росія, і Грузія прагне мати з нею конструктивні стосунки, все ж таки потрібна підтримка міжнародного співтовариства.

Саакашвілі представив на прес-конференції голову призначеної з Тбілісі тимчасової адміністрації Південної Осетії, колишнього міністра оборони невизнаної Республіки Південна Осетія Дмитра Санакоєва. Саакашвілі розповів, що свого часу Санакоєв боровся проти влади Грузії, але нині "обрав мирний шлях для розвитку свого народу і захисту його прав, і для досягнення широкої автономії для свого регіону".

Президент Грузії зазначив, що ще в 90-х роках почав вивчав модель автономії Аландських островів, які входять до складу Фінляндії. "Сподіваюся, що та модель, яку вибрала Фінляндія, буде добрим досвідом і для Грузії в плані мирного врегулювання конфліктів", - сказав Саакашвілі. 12 жовтня на Аландських островах повинна пройти презентація цієї моделі.

Саакашвілі також звернув увагу на те, що свого часу Фінляндія мала проблеми у відносинах з СРСР, але тепер це розвинена європейського держава, у якої вже сформовані хороші відносини з Росією. Глава Грузинської держави висловив надію, що і Грузія, яка розвивається та зміцнює демократичні інституції, також зможе врегулювати всі проблемні питання у відносинах з Росією і між двома країнами встановляться позитивні партнерські відносини.

У СРСР Південна Осетія мала статус автономної області у складі Грузії. На початку 1990-х років перший президент Грузії Звіад Гамсахурдіа скасував цю автономію, а після збройного конфлікту з Тбілісі в 1990-1992 роках Південна Осетія добивається визнання своєї незалежності.

РІА "Новости"