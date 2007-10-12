В аеропорту Стамбула під час посадки загорівся літак

У аеропорту Стамбула під час екстреної посадки загорівся літак єгипетської авіакомпанії. Жертв немає, передає інформагентство Dogan.

Пожежа, як повідомляється, була швидко погашена.

Літак здійснював політ по маршруту Каїр-Варшава і, як наголошується, здійснював посадку в стамбульському аеропорту з технічних причин. На його борту знаходилися 126 чоловік і сім членів екіпажа, передає РІА Новости.

Пілот прийняв рішення про екстрену посадку у зв`язку з виявленням технічних неполадок. Проте, під час посадки у повітряного судна відмовив механізм, що висуває шасі, передає Associated Press.