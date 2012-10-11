В Росії допитали лідера опозиції через інформацію з антиопозиційного фільму

Як заявили у Слідчому комітеті, Удальцов підтвердив заявлений у телефільмі факт переговорів із громадянами Грузії і пояснив, що їхньою метою було знайти джерела легального фінансування «Лівого фронту». Але, начебто за словами Удальцова, під час переговорів не йшлося про організацію протиправних дій на території Росії, пише Радіо Свобода.



Удальцов, зі свого боку, заперечив цю заяву і наголосив, що не казав слідчим нічого подібного, бо ніяких зустрічей із громадянами Грузії взагалі не мав. За його словами, він сподівається, що Слідчий комітет зможе «встановити істину і викрити наклепників».



«Анатомія протесту-2» є вже другою частиною антиопозиційного телефільму каналу НТВ, яку, як і першу частину, опозиція звинувачує в наклепі на неї.