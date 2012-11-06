Лукашенко каже, що ОБСЄ нікому не потрібна

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це О.Лукашенко заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

«Така організація була б потрібна, якби вона дотримувалася того, що декларувалося при її створенні. Адже вся проблема в тому, що в ОБСЄ були зацікавлені і Захід, і Америка тоді, коли їм протистояв могутній Радянський Союз. Сьогодні їм ця організація не потрібна, а нам внаслідок того, що вона не виконує своїх функцій, вона теж сто років не потрібна», - заявив О.Лукашенко.

На його думку, ОБСЄ сьогодні «ніякою безпекою не займається, співпраця у них спрямована на розбрат і на розлад».

«Це Організація з безпеки і співпраці в Європі. Яке ж це співпраця, якщо напередодні виборів у Білорусі вони приїхали вже з готовою доповіддю, яку вони потім озвучили. Точно так було з Україною. До цього вже були готові ці болванки, як їх називають. І ОБСЄ їх озвучила, хоча, насправді, там (в Україні - УНІАН) був повний розгул демократії. Не знаю, що вони не робили на догоду ОБСЄ і Заходу», - зазначив Президент Білорусі.

Нагадаємо, що в результаті парламентських виборів у Білорусі 23 вересня в Палату представників обрано 109 депутатів. За даними ЦВК Білорусі, участь у виборах взяло 74,61% виборців, зокрема 26% - у достроковому голосуванні. В одному з безальтернативних округів – Гомельсько-Новобілицькому № 36 – депутата не було обрано, оскільки за нього проголосувало менш як 50% виборців, які взяли участь у голосуванні.

Представники місії спостерігачів ОБСЄ не визнали вибори в Білорусі вільними і демократичними.

У свою чергу місія спостерігачів від СНД заявила, що парламентські вибори в Білорусі були проведені відповідно до Конституції і Виборчого кодексу, відповідали загальнодемократичним нормам, були прозорими і відкритими.