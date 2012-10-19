Лукашенко вирішив записати білоруських жінок в партизани

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, жінкам, які є військовозобов'язаними, згідно з новим законопроектом, доведеться йти «у партизани».

Відповідно до діючого білоруського законодавства, жінки не підлягають призову на військові збори. Не призивають «у партизани» і вчителів, працівників ферм, громадян, які зайняті на посівних і збиральних роботах.

Відповідно до пропонованої редакції закону, на військові збори з перевірки бойової і мобілізаційної готовності військових частин будуть призвані всі, хто є військовозобов'язаним (у тому числі й жінки). За винятком депутатів обох палат парламенту, суддів, прокурорських працівників.

Окрім цього, законопроектом ускладнюється процес звільнення з армії тих, хто служить на професійній основі. Якщо зараз офіцер може звільнитися з армії за станом здоров'я, то з ухваленням змін до закону, обмеження за станом здоров'я не будуть підставою для звільнення із Збройних сил – армія буде зобов'язана знайти офіцерам іншу роботу.