На Нью-Йорк, який ще не отямився від «Сенді», обрушився новий шторм

Нью-Йорк, який ще не отямився від руйнівного урагану «Сенді», зазнав новому удару - на місто обрушився шторм «Носістер», що супроводжується дощами і мокрим снігом, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Як заявив раніше мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, силою новий шторм не можна порівняти з «Сенді». Він не настільки сильний, щоб була потрібна евакуація. Проте влада Нью-Йорка закликають не залишати домівки і готуватися до можливих відключень електрики через снігопад.