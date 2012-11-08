На Нью-Йорк, який ще не отямився від «Сенді», обрушився новий шторм
09:49, 08 листопада 2012Світ
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Шторм «Носістер» обрушився на Нью-Йорк, який ще не отямився від «Сенді».
За силою новий шторм не можна порівняти з «Сенді». НАСА
Нью-Йорк, який ще не отямився від руйнівного урагану «Сенді», зазнав новому удару - на місто обрушився шторм «Носістер», що супроводжується дощами і мокрим снігом, повідомляє ІТАР-ТАСС.
Як заявив раніше мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, силою новий шторм не можна порівняти з «Сенді». Він не настільки сильний, щоб була потрібна евакуація. Проте влада Нью-Йорка закликають не залишати домівки і готуватися до можливих відключень електрики через снігопад.
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