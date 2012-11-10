Сирійська опозиція обрала лідера
02:36, 10 листопада 2012Світ
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Новим лідером Сирійської національної ради став відомий дисидент, християнин Джордж Сабра.
Він був обраний у п'ятницю на зустрічі сирійських опозиціонерів, що проходить у столиці Катару - Досі
Одразу після свого обрання Сабра заявив, що сирійська опозиція потребує зброї для боротьби з режимом президента Башара Асада.
Як очікується, Сирійська національна рада проведе 10 листопада переговори про об'єднання з іншими сирійськими опозиційними угрупованнями.
Сирійська національна рада, більшість членів якої живуть за межами Сирії, останнім часом зазнавала критики від представників міжнародної спільноти, в тому числі США, які вважають її діяльність неефективною, зауважує Радіо Свобода.
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