Googlе підозрює, що Китай блокує його на час виборів

Така інформація з'явилася на сайті компанії, пише ТСН.

Повідомляється, що Google у країні перестав працювати ще 8 листопада. Компанія перевіряла свою мережу й не побачила жодних проблем зі свого боку, а це підвищує вірогідність того, що китайський уряд вирішив блокувати послуги інтернет-гіганта в політично складний час.

У Китаї також поширена інша пошукова система Baidu, але її результати піддаються жорсткій цензурі уряду.