Googlе підозрює, що Китай блокує його на час виборів
10:42, 11 листопада 2012Світ
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Компанія Google заявила, що на час проведення виборів її пошукові сервіси та інтернет-послуги не працюють на більшій території Китаю.
Google каже, що з його боку - все гаразд
Така інформація з'явилася на сайті компанії, пише ТСН.
Повідомляється, що Google у країні перестав працювати ще 8 листопада. Компанія перевіряла свою мережу й не побачила жодних проблем зі свого боку, а це підвищує вірогідність того, що китайський уряд вирішив блокувати послуги інтернет-гіганта в політично складний час.
У Китаї також поширена інша пошукова система Baidu, але її результати піддаються жорсткій цензурі уряду.
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