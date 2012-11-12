Ексгумовані тіла ще двох жертв Смоленської авіакатастрофи

Як повідомили у прокуратурі Польщі, ексгумація була проведена через підозру, що тіла загиблих могли переплутати перед похоронами.

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"Незважаючи на те, що польські сім'ї в Москві правильно пізнали своїх близьких, аналіз матеріалу показав, що в московському інституті судової експертизи представники російської сторони неправильно позначили останки", - цитує слова прокурора Бі-Бі-Сі.

Це вже третя в 2012 році ексгумація останків загиблих в авіакатастрофі. Восени влада Польщі двічі проводила ексгумацію і перевіряла особи чотирьох загиблих, тіла яких, як з'ясувалося, були поховані в чужих могилах.

Довідка УНІАН. В результаті катастрофа урядового Ту-154 під російським містом Смоленськ 10 квітня 2010 року загинули 96 польських громадян, більшість з яких були високопосадовцями, які разом із Президентом Л.Качинським планували вшанувати пам'ять жертв Катинської трагедії. Під час посадки літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман.

Польща і Росія проводили два окремі розслідування причин катастрофи, але в обох офіційних рапортах головною причиною трагедії була названа помилка пілотів.