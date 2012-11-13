Єврогрупа відклала надання допомоги Греції

Про це повідомив глава Єврогрупи, прем'єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер.

Греція вже оголосила, що позичить цього тижня більше 3 мільярдів євро в короткострокових паперах на 1 і 3 місяці, щоб уникнути дефолту за паперами на 5 мільярдів євро 16 листопада.

"Єврогрупа продовжить обговорення фінансових потреб (Греції) на позачерговій зустрічі, яка буде скликана 20 листопада", - сказав Юнкер журналістам за підсумками наради.

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При цьому він зазначив, що Єврогрупа вітає кроки грецької влади, зроблені для отримання чергового траншу фінансової допомоги. Спостерігачі пов'язують рішення Єврогрупи з тим, що не готовий звіт представників ЄЦБ, МВФ і Єврокомісії з економіки Греції, зауважує РІА "Новости".