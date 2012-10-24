Греція повинна заощадити майже 14 млрд євро і звільнити 25 тисяч держслужбовців

Про це йдеться в 92-сторінковому проекті угоди з кредиторами з ЄС і МВФ, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на державне Афінське агентство новин.

Греція залежить від міжнародних кредитів з травня 2010 року. Кредитори відмовляються видати черговий 31,5-мільярдний транш, якщо Греція не стабілізує відхилення від заданої мети бюджетної програми шляхом жорстких скорочень.

За даними агентства, тільки в 2013 році країні належить скоротити витрати на 9,2 мільярда євро, причому дві третини цих скорочень складе урізання зарплат, пенсій і соціальних допомог.

Крім того, до кінця 2013 року доведеться звільнити 25 тисяч державних службовців. Будуть скасовані всі податкові пільги, узаконений на перманентній основі "екстрений" податок, що збирається в кризу з прибуткових компаній. Також планується підвищити оподаткування депозитів і урізати оклади за єдиною сіткою оплати праці, введеною раніше на вимогу кредиторів. Паралельно з цим буде спрощено податкове законодавство.