ЄС дав Греції ще два роки на упорядкування бюджету

Раніше міжнародні кредитори Греції вимагали, щоб бюджетний дефіцит країни був подоланий до 2014 року. Проте зараз грецький уряд отримав час на вирішення цього питання до 2016 року, пише ВВС Україна.

У доповіді, оприлюдненій за результатами зустрічі, також йдеться про те, що рішення про відтермінування упорядкування грецького бюджету на два роки також означатиме виділення цій країні додаткової фінансової допомоги розміром 32,6 млрд. євро.

Небезпека також полягає і у тому, що скорочення бюджетних витрат, зарплат та пенсій, на які грецький уряд пішов заради отримання фінансової допомоги, зазвичай стримують зростання економіки, не кажучи вже про те, що грецька економіка не тільки не зростає, але й перебуває у рецесії п'ятий рік поспіль.