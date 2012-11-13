Литовський прем'єр вважає заяву Лукашенка «проявом низької культури»

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це А.Кубілюс сказав у коментарі Литовському радіо.

«На подібні заяви низької культури ми, поза сумнівом, не реагуємо. А взагалі-то доводиться жалкувати, що нашого сусіда не вперше доводиться оцінювати за такого роду віддзеркаленням низької внутрішньої культури», - підкреслив А.Кубілюс.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі О.Лукашенко 12 листопада під час зустрічі із студентами і викладачами факультету міжнародних економічних відносин Білоруського державного економічного університету назвав політику Литви по відношенню до Білорусі «жлобською». Таку заяву він зробив, коментуючи інцидент із закиданням на територію посольства Литви пляшок із запальною сумішшю.

Нагадаємо, що увечері 6 листопада двоє невідомих кинули дві пляшки з «коктейлем Молотова» на територію литовської дипломатичної місії, розташованої в Мінську. Займання було вчасно локалізовано співробітниками служби безпеки посольства. МЗС Білорусі назвав інцидент у литовському посольстві злісним хуліганством.