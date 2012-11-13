Кремль збирається спростити одержання російського громадянства

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістам у Москві повідомив перший заступник голови Комітету у міжнародних справах Ради федерації Федеральних зборів РФ Володимир Джабаров, коментуючи поправки до Закону «Про громадянство РФ», які підготовлені у верхній палаті російського парламенту і перебувають на розгляді в Держдумі.

На його думку, необхідно зняти всі бар'єри перед російськими співвітчизниками, які захочуть стати громадянами Росії.

Зокрема, В.Джабаров відзначив, що скасовується необхідність дотримання п'ятирічного терміну проживання в Росії та наявності посвідки на проживання. Не потрібні й підтвердження законного джерела існування, а також складання іспиту з російської мови.

«Не знаючи глибини питання, багато хто вирішив, що ми запрошуємо практично всіх громадян колишнього Радянського Союзу стати громадянами Росії. Це не так», - сказав В.Джабаров. Він пояснив, що йдеться про спрощене одержання громадянства саме співвітчизниками, до яких належать представники корінних народів, які населяють територію Російської Федерації в її сучасних межах.

За словами сенатора, йдеться про колишніх співгромадян, більшість з яких залишилися на території держав СНД. «За підрахунками - приблизно 25 мільйонів чоловік», - сказав він.

В.Джабаров відзначив, що в питанні підтримки співвітчизників представники верхньої та нижньої палат російського парламенту єдині в думці. Поправки до Закону «Про громадянство» члени Ради федерації мають намір обговорити на спеціальних слуханнях наприкінці листопада.

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За словами В.Джабарова, Держдума, як очікується, розгляне законопроект в першому читанні до кінця листопада.

У свою чергу, заступник голови Ради федерації Ільяс Умаханов повідомив, що сьогодні за спрощеною системою російське громадянство поки що можуть одержати лише ті, хто потрапляє під державну програму добровільного переселення.

«Ми не розділяємо співвітчизників на якісь категорії: тих, хто потрапляє під дію держпрограми переселення, і тих, хто залишається за дужками», - сказав І.Умаханов.

«Стратегічне завдання - ухвалити закон до Нового року. Головне, щоб механізм почав працювати. Сподіваємося, що до кінця року Державна дума прийме поправки до закону, а Рада федерації їх схвалить», - сказав І.Умаханов.

Як повідомляв УНІАН, у МЗС Росії вважають, що в Україні проживає 8 млн. російських співвітчизників.