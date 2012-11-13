Медведєв: Жодних серйозних проблем зі здоров'ям у Путіна немає

Напередодні візиту Медведєва у Фінляндію один з фінських журналістів попросив прокоментувати чутки, пов'язані зі здоров'ям президента, повідомляють РИА Новости.

"Я ж не лікар", - відреагував прем'єр. Однак кореспондент повторив своє запитання.

"Кожна людина має право на те, щоб займатися своїм здоров'ям. Я ось вам сказав: мене запитали, важко займатися роботою президента чи прем'єра? - Я сказав: важко. Щоб підтримувати себе у формі, доводиться багато займатися спортом. І президенту Путіну теж для того, щоб бути у формі, доводиться багато займатися спортом. А так він живий-здоровий, і, слава Богу, у нього все нормально ", - сказав Медведєв.

Журналіст уточнив: "Значить, це не якісь серйозні травми?" "Нічого серйозного. А у кожного з нас є якісь дрібниці, якими ми змушені займатися", - наголосив глава уряду.

Нагадаємо, два тижні тому в низці ЗМІ з'явилася інформація, що у Путіна виникли проблеми зі здоров'ям, зокрема, за даними журналістів, через стару травму, що загострилася після польоту президента зі стерхами на мотодельтаплані, він не літає в закордонні поїздки. Прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков спростував ці повідомлення, заявивши, що Путін почувається нормально, а болю в спині були наслідком занять дзюдо.