Прес-секретар: У Путіна проблеми зі здоров'ям, викликані спортивною травмою

Про це в ефірі російської радіостанції «Коммерсантъ FM» сказав його прес-секретар Дмитро Пєсков.

«Від польоту зі стерхами нічого не загострилося. Давня травма дійсно, скажімо так, була, ми про це говорили ще у Владивостоку. Вона не давня, а просто звичайна спортивна травма, тоді Путін потягнув м'яз. І у Владивостоку ми, власне, це абсолютно не приховували. А всі інші, скажімо так, сьогоднішні припущення ряду ЗМІ не відповідають дійсності», - сказав В.Пєсков.

«До Кремля рідше він (В.Путін) їздить, насамперед, у зв'язку з транспортною ситуацією в Москві, щоб не посилювати проблеми з рухом транспорту в столиці. По-друге, за графіком зараз немає просто якихось церемоніальних заходів, які вимагали б присутності його в Кремлі з протокольної точки зору. Щойно будуть заходи, пов'язані з церемонією, з протокольним порядком тощо, тоді В.Путін з'явиться в Кремлі», - підкреслив Д.Пєсков.

Він зазначив, що В.Путін зараз вважає за краще все-таки працювати в Огарьово, щоб зайвий раз не турбувати москвичів-автолюбителів.

У теж час, російське видання «Ведомости» повідомляє, що після польоту зі стерхами на мотодельтаплані у В.Путіна загострилася давня травма, чим, можливо, і викликана пауза в зарубіжних поїздках Президента.

«За словами двох осіб, наближених до Кремля, проблема зі здоров'ям у Президента дійсно є: вона пов'язана з давньою травмою, що загострилася після польоту Путіна зі стерхами на мотодельтаплані. Після цього польоту, на саміті АТЕС у Владивостоку, всі помітили, що він накульгує. Про скасування однієї з жовтневих поїздок — на відкриття Бованенковського газового родовища в Ямало-Ненецькому АО — через загострення травми знає і менеджер нафтогазової компанії. Путін спостерігав це відкриття по відеотрансляції 23 жовтня», – пише видання.

Зараз Президент РФ проходить курс профілактичних процедур, а головною рекомендацією лікарів є відмова від польотів, що негативно впливають на стан хребта, запевняє один із співрозмовників «Ведомостей».

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня В.Путін взяв участь в експерименті, що проводиться російськими орнітологами в рамках проекту «Політ надії» з порятунку рідкісного виду журавля, - стерхів, що перебувають під загрозою зникнення. Перебуваючи за штурвалом мотодельтаплана, який птахи сприймають за свого ватажка, В.Путін зробив три польоти - перший ознайомлювальний, а два інших - з птахами.