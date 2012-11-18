ЗМІ: У ЄС відклали ухвалення рішення щодо України

13:19, 18 листопада 2012
Світ
1159 0

Глави МЗС країн Євросоюзу на зібранні обговорять вибори в Україні, але визначатися з долею подальшої політики щодо України поки не будуть.

Ухвалення рішення переноситься на невизначений термін

За інформацієюZN.UA, ухвалення рішення переноситься на невизначений термін.

Як повідомлялося раніше, глави МЗС країн Євросоюзу на завтрашньому зібранні мають обговорити ситуацію в Україні після парламентських виборів. Цей пункт значиться в порядку денному зустрічі міністрів ЄС.

Також напередодні в суботу стало відомо, що на цьому ж зібранні глави МЗС країн Євросоюзу обговорять ситуацію з ескалацією напруженості на Близькому Сході. Очікується, що за підсумками обговорення буде прийнято заяву.

Нагадаємо, 6 листопада комітет із закордонних справ Європарламенту заслухав звіт щодо Україні глави місії спостерігачів ЄП на виборах. До цього Європарламент заявив про стурбованість непрозорістю фінансування партій в Україні та відзначив відсутність рівних умов для агітації. Президент ЄП Мартін Шульц заявив, що ЄС необхідно зберегти своє критичне ставлення до України, але допомогти їй продовжити проводити необхідні реформи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter