ЗМІ: У ЄС відклали ухвалення рішення щодо України

За інформацієюZN.UA, ухвалення рішення переноситься на невизначений термін.

Як повідомлялося раніше, глави МЗС країн Євросоюзу на завтрашньому зібранні мають обговорити ситуацію в Україні після парламентських виборів. Цей пункт значиться в порядку денному зустрічі міністрів ЄС.

Також напередодні в суботу стало відомо, що на цьому ж зібранні глави МЗС країн Євросоюзу обговорять ситуацію з ескалацією напруженості на Близькому Сході. Очікується, що за підсумками обговорення буде прийнято заяву.

Нагадаємо, 6 листопада комітет із закордонних справ Європарламенту заслухав звіт щодо Україні глави місії спостерігачів ЄП на виборах. До цього Європарламент заявив про стурбованість непрозорістю фінансування партій в Україні та відзначив відсутність рівних умов для агітації. Президент ЄП Мартін Шульц заявив, що ЄС необхідно зберегти своє критичне ставлення до України, але допомогти їй продовжити проводити необхідні реформи.