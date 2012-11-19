ООН закликає Ізраїль та ХАМАС до перемир`я

«Я наполегливо закликаю Ізраїль і Палестину сприяти всім зусиллям Єгипту для негайного припинення вогню», - зазначається в заяві генсека, поширеній прес-службою всесвітньої організації, передає ІТАР-ТАСС.

За словами Пан Гі Муна, будь-яка подальша ескалація напруженості неминуче призведе до збільшення страждань мирного населення.

Генсек ООН підтвердив, що найближчим часом відвідає регіон, щоб зустрітися з ізраїльськими й палестинськими лідерами та «особисто закликати їх припинити насильство».

За минулу добу в ході ізраїльських бомбардувань загинули 29 палестинців, зокрема сім`я з одинадцяти осіб. Це наймасштабніші жертви за п`ять днів із початку ізраїльської операції відплати. В Ізраїлі внаслідок обстрілу з палестинських територій було вбито одну й поранено близько десяти людей.