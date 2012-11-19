Минулої ночі ізраїльські ВПС атакували 80 цілей у Газі

08:39, 19 листопада 2012
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Всього з початку операції Ізраїль завдав ударів по 1350 цілях.

Сектор Газа

ВПС Ізраїлю минулої ночі атакували приблизно 80 цілей в секторі Газа. Удари наносилися, в основному, по підземних пускових установках, тренувальних базах і тунелях, які використовують для контрабанди зброї, повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Крім того, ЦАХАЛ атакував кілька будівель, що належать "високопоставленим активістам терористів", які використовувалися в якості командних пунктів і складів зброї. Ізраїльські ВМС також обстріляли кілька поліцейських дільниць, що належать руху ХАМАС. На додаток армія обстріляла кілька груп бойовиків, які готували ракетний обстріл.

Усього з початку операції "Хмарний стовп" Ізраїль завдав ударів по 1350 цілях.

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В Ізраїлі минула ніч пройшла відносно тихо, проте вранці бойовики випустили декілька ракет по південних районах країни. Про потерпілих інформації немає. Загальне число ракетних обстрілів за останні 5 днів наближається до тисячі.

Тим часом на півдні Ізраїлю продовжують концентруватися сухопутні сили. За повідомленням ізраїльського радіо, мобілізовано вже 40 тисяч резервістів, всього армії дозволено закликати 75 тис. осіб.

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