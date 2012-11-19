Влада німецької федеральної землі відмовилася приймати путінський «діалог»

15:45, 19 листопада 2012
Світ
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Влада Баден-Вюртемберга, якій запропонували приймати в 2013 році російсько-німецьку конференцію "Петербурзький діалог" в Баден-Бадені, відмовилася від такої пропозиції.

Де зустрінуться Путін і Меркель наступного року, поки не відомо,фото сайту Президента РФ

Керівництво федеральної землі обгрунтувало своє рішення тим, що конференція вимагає дуже великих витрат, які земля не може поки собі дозволити, пише Лента.ру з посиланням на Spiegel, джерела якого розповіли, що уряд регіону не понесло б практично ніяких витрат, так як зацікавлений в хороших відносинах з Росією бізнес узяв би більшу їхню частину на себе.

Офіційно ж Міністерство фінансів і економіки федеральної землі порахувало, що доведеться витратити три мільйони євро на сам захід і додаткову роботу поліції.

До того ж, влада посилаются на те, що Баден-Вюртемберг у 2013 році буде організовувати урочистості на честь дня об'єднання Німеччини, який відзначається 3 жовтня.

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Тим часом в Spiegel з'явилася інформація про те, що влада федеральної землі відмовилися приймати "Петербурзький діалог" через порушення прав людини в Росії і жорсткий вирок панк-гурту Pussy Riot.

У п'ятницю, 16 листопада, в рамках нинішнього "Петербурзького діалогу" відбулася зустріч президента РФ Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель, в ході якої глава німецького уряду висловила подив з приводу вироку Pussy Riot.

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