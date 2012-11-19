Влада німецької федеральної землі відмовилася приймати путінський «діалог»

Керівництво федеральної землі обгрунтувало своє рішення тим, що конференція вимагає дуже великих витрат, які земля не може поки собі дозволити, пише Лента.ру з посиланням на Spiegel, джерела якого розповіли, що уряд регіону не понесло б практично ніяких витрат, так як зацікавлений в хороших відносинах з Росією бізнес узяв би більшу їхню частину на себе.

Офіційно ж Міністерство фінансів і економіки федеральної землі порахувало, що доведеться витратити три мільйони євро на сам захід і додаткову роботу поліції.

До того ж, влада посилаются на те, що Баден-Вюртемберг у 2013 році буде організовувати урочистості на честь дня об'єднання Німеччини, який відзначається 3 жовтня.

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Тим часом в Spiegel з'явилася інформація про те, що влада федеральної землі відмовилися приймати "Петербурзький діалог" через порушення прав людини в Росії і жорсткий вирок панк-гурту Pussy Riot.

У п'ятницю, 16 листопада, в рамках нинішнього "Петербурзького діалогу" відбулася зустріч президента РФ Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель, в ході якої глава німецького уряду висловила подив з приводу вироку Pussy Riot.