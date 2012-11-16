Путін сказав Меркель, що ЄС - це «картельна змова»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні XII російсько-німецького форуму «Петербурзький діалог» за участю федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

«Зверніть увагу, що сказала пані федеральний канцлер. Вона сказала, що «ми спочатку радимося з 26-ма іншими країнами, а потім висловлюємо спільну позицію». В економіці це називається «Картельна змова». А картель - це завжди погана справа», - сказав В.Путін і наголосив, що це не жарт.

На його думку, країнам треба б мати і власну позицію.

Перед цим А.Меркель, відповідаючи на запитання, чому в Німеччині критикують багато аспектів внутрішньої і зовнішньої політики Росії, сказала: «У нас так прийнято, що ми намагаємося формувати спільну політику в рамках ЄС».

«Якщо у Німеччини якась думка, то ми спілкуємося на цю тему з нашими 26 партнерами в Європейському Союзі і погоджуємо свої висловлювання», - додала вона.

А.Меркель наголосила, що не варто будь-яку критику з боку ЄС розглядати як деструктивну, і лідери Європи продовжать висловлювати свою думку щодо ситуації в Росії.

«Те, що ми добре співпрацюємо у сфері економіки, не означає, що й в інших сферах не можна щось обговорювати. Тому я закликаю вас до того, щоб не розглядати будь-яку критику як деструктивну», - сказала вона.

«Відкрийте німецьку газету і почитайте, що там пишуть. Якби я завжди ображалася, я б і трьох днів не протрималася на своєму посту», - зазначила А.Меркель.