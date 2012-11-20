У Грузії 180 осіб оголошені політв'язнями

Про це повідомляє "Грузія Online".

Серед гнаних названі Михайло Карелі, колишній губернатор регіону Шида-Картлі, затриманий 2007 року, який отримав політичний притулок у Франції, бізнесмен Кібар Халваші, колишній міністр оборони Іраклій Окруашвілі, в 2008 році заочно засуджений у Грузії до 11 років позбавлення волі, та інші.

Крім того, член партії "Єдиний національний рух" Тіна Бокучава запропонувала комітету з захисту прав людини розглянути справи людей, затриманих і заарештованих у країні останнім часом.

У відповідь на цю пропозицію голова комітету з прав людини Ека Беселія відповіла, що комітет може вивчити будь-яку справу, але для початку розгляду має бути подана відповідна заява. Комітет також повідомив, що за останні два тижні були розглянуті 220 справ, і найближчим часом парламенту буде наданий звіт.

Після того, як влада в Грузії перейшла до коаліції на чолі з Бідзіна Іванішвілі, нагадує Лента.ру, в країні почалися арешти прихильників президента Михайла Саакашвілі. У партії Саакашвілі ці затримання вважають політично мотивованими.