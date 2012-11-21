CША впевнені у розміщені ПРО у Польщі в 2018 році - посол

Про це сказав новий американський посол у Польщі Стефен Мулл, слова якого наводять польські медіа.

"Я переконаний, що елементи ПРО будуть у Польщі в 2018 році. Говорив на цю тему в Вашингтоні з особами з адміністрації Президента (Барака) Обами, і ніхто немає сумнівів стосовно цього", - сказав він.

Посол назвав цей проект дуже важливим для безпеки США, зауваживши, що поляки є важливим союзником американців у Європі.

”Ми знаємо, що Росія проти будівництва ПРО, бо думає, що вона скерована проти неї (...) Але щодо цієї системи ми вирішуємо, і спротив Росії не приведе до відмови від проекту”, - сказав він.

Посол додав, що у Польщі вже почали базуватися американські військові, кількість яких у найближчі роки буде збільшена.

Як повідомляв УНІАН, США розгортає систему ПРО в Європі для захисту від можливого нападу, у першу чергу, з Ірану, але Росія вбачає в ній загрозу для своєї безпеки та погрожує у відповідь розмістити додаткові ракети на своєму західному кордоні, зокрема, в Калінінградській області.

Нагадаємо, Президент США Б.Обама у серпні 2009 року відмовився від планів свого попередника розмістити стаціонарні елементи ПРО у Польщі та Чехії, заявивши натомість про намір створити мобільну систему протиракетного захисту.

Наприкінці 2010 року 28 держав НАТО на саміті у Лісабоні затвердили нову стратегію концепцію діяльності Альянсу, яка серед іншого передбачає створення системи європейської ПРО, в яку також планувалося залучити Росію.

Елементи мобільної системи планується розмістити на кораблях та в державах Східної Європи.